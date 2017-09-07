Булье не исключает, что Вандорн избежит штрафа в Сингапуре

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье, заявил, что пилот команды Стоффель Вандорн, может избежать штрафа на Гран-при Сингапура, даже невзирая на то, что гонку в Монце он не завершил из-за отказа силовой установки.

«Мы ещё не уверены, будем ли мы производить замену MGU-K на его болиде. Его возможно восстановить. Как можно были восстановить и тот блок, который был заменён в субботу, нам просто не хватило для этого времени. Что касается целей в Сингапуре, то в квалификации мы рассчитываем попасть в третий сегмент с двумя пилотами», — приводит слова Булье Crash.