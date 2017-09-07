Седых: хочется, чтобы дрифт длился нон-стоп!

Вице-чемпион РДС-Восток 2017, пилотесса команды Team Yokohama Екатерина Седых прокомментировала предстоящее участие в финальном этапе Российской дрифт серии — Запад под Рязанью. Этап состоится 8-9 сентября.



«Я очень рада, что благодаря поддержке DENSO у меня есть возможность выступить на финальном этапе РДС-Запад. Сезон РДС-Восток закончился, а ведь хочется, чтобы дрифт длился нон-стоп! В этот раз у меня будет две машины, мы вернули в Москву боевую Nissan Silvia S15, которую отправляли во Владивосток после этапа на Moscow Raceway. Сейчас моя задача — протестировать оба автомобиля перед гонкой. Я очень соскучилась по западным болельщикам, буду рада всех увидеть в Рязани, приезжайте!» — заявила Седых.