«Ситроен» хочет подписать контракт с Ожье

Глава команды «Ситроен» Ив Маттон, заявил, что в команде намерены подписать контракт с пилотом Себастьеном Ожье.

«Приоритет команды в том, чтобы Себастьен Ожье присоединился к нам в 2018 году. Мы двигаемся шаг за шагом, и на данном этапе сложно сказать, каков будет итог. Очевидно, мы не единственные, кто пытается получить его.

Но серьёзных препятствий для сотрудничества нет. Не сказать, что их нет вообще, но пока мы изучаем ожидания и цели друг друга. Неважно, какова сейчас вероятность этой сделки — 90% или 10%. Контракта ещё нет. Будет здорово, если самый быстрый гонщик будет у нас, а то, что француз будет выступать во французской команде, — станет вишенкой на торте», — приводит слова Маттона Autosport.

В нынешнем сезоне Ожье выступает за команду M-Sport WRT. После десяти этапов текущего чемпионата Ожье лидирует в общем зачёте, имея в активе 177 очков.