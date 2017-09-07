Риккардо: в глубине души рассчитываем на победу в Сингапуре

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо, заявил, что конечной целью для него на следующем этапе чемпионата, который пройдёт в Сингапуре, будет победа.

«Конечно, мы рассчитываем завоевать подиум в Сингапуре, но в глубине души мы все надеемся ещё на одну победу. В этом и состоит план. Это подходящая трасса для меня, и в прошлом у меня здесь были хорошие гонки. Мы собираемся отобрать лидирующие позиции у „Феррари“ и „Мерседеса“. Надеюсь, что мы не останемся там без большого трофея», — приводит слова Риккардо Racer.