Вильнёв: многие пилоты заслуживают второго шанса в Ф-1 больше, чем Кубица

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв раскритиковал идею возвращения в Королевские гонки польского пилота Роберта Кубицы.

Слухи о возможном возобновлении карьеры Кубицы муссируются на протяжении всего сезона. Сам поляк несколько раз проводил тестовые заезды в составе «Рено».

«Я не понимаю всей этой ситуации. Первый, кому из пилотов предлагали вернуться после шести лет отсутствия? Никому. К тому же перед уходом из Формулы-1 он и без того испытывал проблемы в борьбе с Виталием Петровым. Он выиграл гонку в 2008 году, но что он сделал после этого?

А теперь он даже не готов на сто процентов, либо управлять машинами стало совсем легко. Думаю, он бы не получил второго шанса, если бы у него не было этой проблемы. Это всё работа СМИ, что раздражает меня. Сейчас много пилотов заслуживают второго шанса в Формуле-1 больше, чем Кубица», — приводит слова канадца F1i.