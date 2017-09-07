Арривабене объяснил, почему в «Феррари» решили продлить контракт с Райкконеном

Руководитель «Феррари» Маурицио Арривабене, рассказал о том, почему в Скудерии приняли решение продлить сотрудничество с пилотом команды Кими Райкконеном.

«Я думаю, что причина вполне ясна. Они с Феттелем провели вместе последние три года. У них хорошее сотрудничество. Они отлично чувствуют себя в одной команде и передают этот дух всем в „Феррари“. Я думаю, не было никаких причин, по которым мы не должны были продлевать с ним контракт.

Кими демонстрировал свои навыки в этом сезоне в Монако и Венгрии. Я буду рад, если он сумеет выиграть гонку. Уже три года он очень тяжело работает. Его победа — моя мечта, и если бы он смог её завоевать, я был бы счастлив», — приводит слова Арривабене ESPN.