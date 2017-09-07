Хорнер: «Ред Булл» продолжит собирать штрафы в этом сезоне

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал уверенность в том, что австрийской команде не удастся избежать штрафов в ходе оставшихся этапов чемпионата из-за замен различных компонентов болида.

«Определённо, мы продолжим коллекционировать штрафы. Надеюсь, у нас будет стратегический выбор, где именно мы получим эти штрафы. Очень маловероятно, что мы завершим сезон вовсе без них. Мы по-прежнему не жалеем о штрафе, полученном в Италии, потому что впереди нас ждут этапы в Сингапуре, Малайзии и Японии», — приводит слова Хорнера нидерландская служба Motorsport.