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Хорнер: «Ред Булл» продолжит собирать штрафы в этом сезоне

7 сентября 2017, четверг. 23:57 Авто

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер высказал уверенность в том, что австрийской команде не удастся избежать штрафов в ходе оставшихся этапов чемпионата из-за замен различных компонентов болида.

«Определённо, мы продолжим коллекционировать штрафы. Надеюсь, у нас будет стратегический выбор, где именно мы получим эти штрафы. Очень маловероятно, что мы завершим сезон вовсе без них. Мы по-прежнему не жалеем о штрафе, полученном в Италии, потому что впереди нас ждут этапы в Сингапуре, Малайзии и Японии», — приводит слова Хорнера нидерландская служба Motorsport.

Источник: Motorsport Сообщить об ошибке
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Ред Булл Кристиан Хорнер
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