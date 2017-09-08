Клэр Уильямс: «Уильямс» не может провести ещё один год, подобный нынешнему

Заместитель руководителя «Уильямса» Клэр Уильямс заявила, что команда не может допустить ещё одного года, подобного этому, а также дала понять, что рассчитывает на прогресс благодаря усилиям технического директора Падди Лоу.

«Как и следовало ожидать, у людей такого калибра как Падди, всегда есть план. С того момента как он стал работать у нас, он постоянно находится на базе, проводя полный анализ, чтобы найти наши слабости. В дальнейшем мы будем думать над тем, как распределить наши ресурсы, чтобы устранить все недостатки.

Думаю, что большинство наших слабостей стали заметны в середине минувшего сезона, и мы не можем идти в следующий чемпионат с ними же. Мы полностью доверяем Падди, и как я уже сказала, мы не можем провести ещё один год, подобный нынешнему.

Что касается состава пилота на следующий год, то сейчас мы сфокусированы на борьбе в чемпионате. «Форс Индия» для нас вне досягаемости, но преследователей хватает, и каждый из них с радостью закончит сезон на пятом месте, которое мы сейчас занимаем. Мы не можем этого позволить соперникам. Потому, мы концентрируемся на нашем выступлении и сейчас не время думать о составе пилотов", — приводит слова Клэр Уильямс GPUpdate.