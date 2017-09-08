В «Мерседесе» готовы к потенциальным сложностям в Сингапуре

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф реалистично оценивает шансы команды на успех в Сингапуре — на трассе, которая на бумаге не слишком подходит машине немецкой конюшне.



«Сингапур в прошлом был для нас не лучшей трассой, и мы были очень рады одержать там победу в прошлом году, потому что в 2015-м нам было очень тяжело на этом треке. Я всё ещё убеждён, что есть определённые характеристики трасс, которые подходят нашей машине, и те, которые не подходят. И вы можете видеть в этом году, что медленные извилистые трассы подходят «Ред Булл» и «Феррари». И я не думаю, что этот шаблон можно сломать», — цитирует Вольфа Motorsport.