Пучинин: хочу накататься вдоволь и получить позитивные эмоции от дрифта

Российский гонщик Аркадий Пучинин рассказал, что хочет получить от текущего сезона в Российской дрифт-серии (РДС). Из-за поломки двигателя на основном автомобиле, которая случилась на самом первом этапе на Moscow Raceway, продолжать участие в чемпионате пилоту пришлось на тренировочной машине, одной из самых слабых в пелотоне серии.



Несмотря на это, Аркадий был дважды отмечен на этапах специальными призами. На втором раунде в Нижнем Новгороде он получил приз «За волю к победе», а на шестом раунде, кстати, тоже в Нижнем Новгороде, он получил приз «За самый зажигательный дрифт», пробравшись на 4-е место в личном зачете!



«Когда моя основная машина сломалась, я решил не сдаваться и выехал на тренировочной BMW. Цель была дрифтить, повышать мастерство пилотирования и, естественно, бороться за подиум. Я просто поставил перед собой задачу, каждый раз выезжая на трассу, показывать максимально крутой дрифт. На финале в Рязани мне бы хотелось повторить Нижегородские этапы, как раз в плане того, чтобы накататься вдоволь, показать близкий парный дрифт, получить столько же, а лучше больше удовольствия и положительных эмоций от эвента!» — рассказал Пучинин.