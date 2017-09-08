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Фернли: контракт с Оконом гарантирует его сохранение в «Форс Индия»

8 сентября 2017, пятница. 11:28 Авто

Заместитель руководителя «Форс Индия» Боб Фернли исключил возможность перехода Эстебана Окона в другую команду в 2018 году, отметив, что контракт с французским гонщиком обезопасил команду от подобного варианта по меньшей мере на ближайший год.

«Последнее, чего мы хотим, так это терять таланты. Эстебан имеет трёхлетний контракт, но два из низ абсолютно гарантированы. С точки зрения контрактных обязательств всё ясно, и я не думаю, что у Эстебана есть желание уйти куда-то», — приводит слова Фернли F1i.

Источник: F1i Сообщить об ошибке
Теги
Форс Индия Эстебан Окон контракты гонщиков Формулы-1
Новости. Авто
8 сентября 2017, пятница
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