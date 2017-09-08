Риккардо: после гонки в Сингапуре легко выпивается пять литров воды

Пилот «Ред Булл» Даниэль Риккардо дал комментарий к Гран-при Сингапура.



«Я считаю, что Сингапур будет не единственным нашим шансом, но одним из лучших наших шансов на победу во второй половине сезона. На уличных трассах вроде Сингапура нужно наращивать темп по ходу уик-энда чуть помедленней. В какой-то момент нужно начинать рисковать, но делать это сразу не имеет смысла.



Я всегда готовлюсь к гонке с некоторой акклиматизацией. Находясь в машине, чувствуешь жару, однако когда останавливаешься после гонки и количество адреналина уменьшается, чувствуешь её ещё больше. После гонки я легко выпиваю пять литров воды для регидратации, прежде чем отправляюсь спать.



В последние два года я стартовал со второго места и финишировал вторым на этом треке, оба раза показав быстрейший круг. Поэтому в этом году моя цель — стартовать с поула и попытаться финишировать в гонке на одно место выше (чем в прошлые годы)», — цитирует Риккардо пресс-служба «Ред Булл».