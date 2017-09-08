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Ферстаппен: в Сингапуре «Ред Булл» может побороться за подиум

8 сентября 2017, пятница. 15:18 Авто

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился своими ожиданиями от Гран-при Сингапура.

«Я с нетерпением жду возможности отправиться в Сингапур, поскольку это всегда особенный уик-энд. В прошлом для нас эта гонка была сильной, и я думаю, что в этом году мы сможем бороться за подиум.

Ночная гонка и высокая температура окружающей среды действительно тестируют нас на пределе. Гран-при Сингапура для меня является самой сложной гонкой сезона. Я уже несколько недель готовился к ней, тренируя устойчивость к жаре в сауне. Так что я могу справиться с жарой в Сингапуре и Малайзии.

На самой трассе есть множество поворотов, поэтому мне нравится приезжать туда. Как и большинство уличных треков, эта трасса довольно ухабиста, что делает её ещё более сложной», — цитирует Ферстаппена пресс-служба команды.

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Ред Булл Макс Ферстаппен Формула-1 Гран-при Сингапура
Новости. Авто
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