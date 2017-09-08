Ферстаппен: в Сингапуре «Ред Булл» может побороться за подиум

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен поделился своими ожиданиями от Гран-при Сингапура.



«Я с нетерпением жду возможности отправиться в Сингапур, поскольку это всегда особенный уик-энд. В прошлом для нас эта гонка была сильной, и я думаю, что в этом году мы сможем бороться за подиум.



Ночная гонка и высокая температура окружающей среды действительно тестируют нас на пределе. Гран-при Сингапура для меня является самой сложной гонкой сезона. Я уже несколько недель готовился к ней, тренируя устойчивость к жаре в сауне. Так что я могу справиться с жарой в Сингапуре и Малайзии.



На самой трассе есть множество поворотов, поэтому мне нравится приезжать туда. Как и большинство уличных треков, эта трасса довольно ухабиста, что делает её ещё более сложной», — цитирует Ферстаппена пресс-служба команды.