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Хаккинен признался, что в 2006 был очень близок к возвращению

8 сентября 2017, пятница. 17:43 Авто

Двукратный чемпион Формулы-1 Мика Хаккинен, признался, что спустя 5 лет после завершения карьеры, в 2006 году, он был очень близок к возвращению в «Большие призы».

«Возвращение было очень близко. В 2001 году я покинул автоспорт, на следующий год я просто отдыхал от всего. Но через несколько лет я почувствовал, что готов как психологически так и физически, к возвращению в Формулу-1.

Я тяжело тренировался и полетел в Англию, чтобы поработать на симуляторе «Макларена». Я был полностью готов к возобновлению карьеры. В конце концов, я двукратный чемпион мира и знал, что нужно для этого делать.

У меня было общение «Уильямсом», но мы не пришли к соглашению. Переговорный процесс то затихал, то возобновлялся снова и это мне не понравилось. Финны очень прямые люди и уж если что-то делаешь, то будь добр действительно это делать. Я понимаю сложности «Уильямса», но они не могли найти лучший вариант, чем двукратный чемпион мира. Тем не менее мы не договорились и дело не в каких-то гонорарах, я не запрашивал неподъёмной зарплаты. Причина неудачных переговоров была в другом", — приводит слова Хаккинена F1Fanatic.

Источник: F1Fanatic Сообщить об ошибке
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Мика Хаккинен
Новости. Авто
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