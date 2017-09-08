«Рено» будет стремится навязать борьбу «Уильямсу» в Кубке конструкторов

В преддверии Гран-при Сингапура, глава «Рено» Сириль Абитебуль оценил перспективы команды в борьбе за пятое место в зачёте Кубка конструкторов, отметив, что семи оставшихся гонок чемпионата может хватить, чтобы составить конкуренцию «Уильямсу».

"«Уильямс», занимающий пятое место, опережает нас всего на 21 очко. В семи оставшихся гонках чемпионата мы способны навязать им борьбу и попытаться догнать их. Нам нужно собрать усилия воедино и завоёвывать места в топ-10 двумя болидами. Гонка в Сингапуре была бы хорошим стартом для этого", — приводит слова Абитебуля пресс-служба «Рено».

Отметим, что после 13 этапов чемпионата «Уильямс» в Кубке конструкторов занимает 5 место, имея в активе 55 очков, «Рено» располагается на восьмой позиции — 34 очка.