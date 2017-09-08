Хюлькенберг: в Сингапуре «Рено» будет более конкурентоспособным

Пилот «Рено» Нико Хюлькенберг, поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Сингапура, отметив, что на этом этапе команда из Энстоуна должна выглядеть конкурентоспособной.

«Несмотря на то, что гонка проходит в тёмное время суток, этап в Сингапуре так давно в календаре чемпионата, что мы уже воспринимаем это как обычную гонку. В целом же, это особенное место, где у нас есть единственная по-настоящему ночная гонка. По сути, в Сингапуре мы даже не видим дня. До обеда мы спим, после чего приступаем к работе.

Что касается самой трассы, то она, вероятно, одна из самых сложных. Здесь тяжело пилотировать с физической точки зрения.

Предыдущий этап? мы закончили выступления в Европе, но гонка в Монце была непростой. Мы разочарованы, что остались без очков, но я попал в трафик и не мог ничего предпринять. Хочу поскорее забыть об этой гонке. Я ожидаю, что в Сингапуре мы будем более конкурентоспособными", — приводит слова немца пресс-служба «Рено».