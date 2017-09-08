Палмер: в Сингапуре выступал дважды, и оба раза были хороши

Пилот «Рено» Джолион Палмер поделился впечатлениями от предстоящего Гран-при Сингапура, упомянув, что гонки на здешнем автодроме всегда складывались для него хорошо.

«Мне нравится гонка в Сингапуре, потому что это уникальное место. Я выигрывал здесь гонку GP2, это было одно из лучших выступлений в карьере. У меня хорошие воспоминания об этом месте. Вообще-то, я провёл здесь две гонки, и обе они были хороши. Надеюсь, что после уик-энда у меня улучшатся воспоминания. Гоняться в тёмное время суток здорово.

Что касается самого автодрома, то настоящим вызовом трассы является последний сектор, на котором может произойти всё что угодно. Не так просто проходить отрезок и на мосту. Условия от других Гран-пр отличаются тем, что климатические условия очень меняются, даже между третьей свободной практикой и квалификацией. Это необычный гоночный уик-энд.

Предыдущий этап сложился для нас непросто, но мы знали, что он будет таким. Трасса в Монце не совсем подходит для нашего болида. Несмотря на то что у меня получился не лучший старт, я чувствовал себя хорошо в машине и совершил несколько обгонов. Позже я вынужден был сойти. Впрочем, это уже забыто и теперь я готов к гонке в Сингапуре», — приводит слова британца пресс-служба «Рено».