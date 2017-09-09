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Алонсо — о своём будущем: решение «Макларена» о двигателях не будет определяющим

9 сентября 2017, суббота. 00:26 Авто

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо заявил, что вопрос о том, какие двигатели будет использовать команда в следующем сезоне будет важным, но не определяющим при принятии испанцем решения относительно дальнейшей карьеры.

«Не думаю, что решение команды о двигателях будет анонсировано до Сингапура. К тому же, оно не станет самым важным и определяющим. Есть и другие важные новости. К примеру, новости о нововведениях в LMP1, новости из IndyCar, но, конечно, новость о двигателе „Макларена“ тоже важна», — цитирует испанца Crash.

Ранее Алонсо заявлял, что хочет оставаться преданным нынешней команде.

Алонсо: хочу быть преданным «Макларену»
Источник: Crash.net Сообщить об ошибке
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Макларен Фернандо Алонсо
Новости. Авто
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