Алонсо — о своём будущем: решение «Макларена» о двигателях не будет определяющим

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо заявил, что вопрос о том, какие двигатели будет использовать команда в следующем сезоне будет важным, но не определяющим при принятии испанцем решения относительно дальнейшей карьеры.

«Не думаю, что решение команды о двигателях будет анонсировано до Сингапура. К тому же, оно не станет самым важным и определяющим. Есть и другие важные новости. К примеру, новости о нововведениях в LMP1, новости из IndyCar, но, конечно, новость о двигателе „Макларена“ тоже важна», — цитирует испанца Crash.

Ранее Алонсо заявлял, что хочет оставаться преданным нынешней команде.