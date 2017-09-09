Вандорн: хочу возвращения в календарь чемпионата гонки в Имоле

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн рассказал о любимых этапах чемпионата, а также признался, что хотел бы возвращения в календарь Формулы-1 гонки в Имоле.

«У меня есть несколько любимых этапов. Мне нравится этап в Спа, это домашняя для меня гонка, да и сама трасса там великолепна. Очень хорош этап в Монако. Также мне хочется вернуться в Японию.

Если бы у меня была возможность вернуть в календарь чемпионата какую-то трассу, я бы хотел, чтобы это была гонка в Имоле.

Победы или звание чемпиона? Знаете, я бы предпочёл выигрывать гонки и остаться без титула, чем стать чемпионом без единой победы. По моему, ты будешь чувствовать себя не совсем комфортно, если выиграешь чемпионат, не одержав при этом ни одной победы на этапах", — цитирует бельгийца GPUpdate.