Штайнер: «Рено» может завоевать пятое место в Кубке конструкторов

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мыслями о борьбе между командами середины пелотона, отметив, что неплохие шансы на итоговое пятое место в зачёте чемпионата имеет «Рено».

«Они могут стать пятыми, но есть и другие команды, которые хотят его завоевать, так что никто им не отдаст его просто так. Я думаю, им нужно нацеливаться на пятое место, потому что это заводская команда. Это команда с одним из самых больших бюджетов. Уж если кто и должен занимать пятое место в Кубке конструкторов, то это именно „Рено“», — цитирует Штайнера Racer.