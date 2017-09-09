Руководство ещё сорока трасс заинтересовано в проведении этапа Формулы-1

Коммерческий директор Формулы-1 Шон Братчес рассказал, что интерес к серии продолжает расти и за последние семь месяцев к руководству Королевских гонок поступило десятки предложений о проведении новых этапов.

«Действующее соглашение позволяет использовать максимум 25 трасс. Но за последние семь месяцев нам поступило около 40 предложений о проведении Гран-при. Свои услуги предлагали различные города, муниципалитеты и княжества. Это не может не вдохновлять. Мы попробуем разделить на равное количество этапы на городских трассах, специальных автодромах и на исторических треках.

Мы хотим привести в оптимальное состояние календарь. Было бы логично, если бы этапы проводились в Европе, затем в Америке и после этого в Азии. Что касается нынешних этапов, то нам нравится каждый из них, но что-то нужно будет исключать, а что-то будет появляться вновь», — приводит слова Братчеса Motorsport.