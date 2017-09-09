Сайнс: не против провести четвёртый год в «Торо Россо»

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс поделился мыслями относительно своего будущего, отметив, что будет не против остаться в команде из Фаэнцы и в следующем году.

«Моё будущее? Сейчас ходит очень много разговоров и разных слухов. В Формуле-1 многое происходит. Мы должны подождать, и тогда посмотрим, что будет дальше. Не знаю, когда всё решится, но чем раньше команды примут решения, тем лучше будет для них, ведь 2018 год приближается.

Я предпочитаю не комментировать ситуацию. Потому что сказанное мной кому-то понравится, а кому-то нет. Так что лучше избегать проблем. Всё, что я знаю, это то, что я благодарен «Торо Россо» и испытываю к команде огромное уважение. Здесь я стал тем, кем являюсь сейчас. Всё находится в руках «Ред Булл», но я буду не против провести тут четвёртый сезон», — приводит слова Сайнса AS.