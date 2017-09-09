Грожан: в Сингапуре «Хаас» должен проявить себя лучше, чем на скоростных трассах

Пилот «Хааса» Ромен Грожан поделился мнением, подходит ли его команде трасса в Сингапуре.



«Думаю, наша команда проявит себя лучше в Сигапуре, чем на более скоростных трассах. Когда важна прижимная сила, болид выглядит лучше. Мне нравится этот этап, люблю выступать в позднее время. Нас ждёт одна из самых красивых ночных гонок. Жду её с нетерпением. Соревноваться ночью намного легче, поскольку видимость всегда одинаковая», — приводит слова Грожана пресс-служба команды.

Гран-при Сингапура состоится в следующие выходные.