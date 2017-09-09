Штайнер: ночная уличная гонка — это здорово

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер поделился мнением о ночных гонках. В следующие выходные в позднее время пройдёт Гран-при Сингапура.



«Ночная уличная гонка — это здорово. Мне нравятся такие условия, они вносят разнообразие. Сингапур — отличный город. В том, что соревнования проходят ночью, есть свой плюс, ведь трасса успевает немного остыть после очень жаркого дня. Если бы все гонки проходили ночью, возможно, мне бы это не понравилось. Однако я положительно отношусь к проведению нескольких ночных этапов в сезоне», — приводит слова Штайнера пресс-служба команды.