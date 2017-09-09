Ауэр: очень рад, что вплотную приблизился к Экстрёму

Пилот «Мерседеса» Лукас Ауэр прокомментировал свою победу в первой гонке серии DTM на трассе «Нюрбургринг».



«Гонка получилась фантастической. Сначала был дождь, потом трасса подсохла, а затем вновь пошёл дождь. Но результат потрясающий. Поздравляю всю команду, которая проделала превосходную работу. Огромное спасибо всем, кто причастен к этой победе. Финальный отрезок под дождём получился прекрасным. В автоспорте ситуация может быстро меняться, и я очень рад, что вплотную приблизился к Экстрёму», — приводит слова Ауэра Speedweek.