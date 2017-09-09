Сайнс согласовал контракт с «Рено»

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс договорился о подписании контракта с «Рено», сообщает Motorsport. Предварительная сделка рассчитана на 2018 год, однако не исключено, что испанец примкнёт к «Рено» уже в Малайзии, если будет принято решение не продолжать сотрудничество с Джолионом Палмером. В таком случае новым напарником Даниила Квята в «Торо Россо» станет француз Пьер Гасли. При этом в теории не исключено, что в сезоне-2018 на место в «Торо Россо» будет претендовать японец Нобухару Мацусита, однако на данный момент у протеже «Хонды» не хватает очков для получения суперлицензии Формулы-1.



Данное соглашение Сайнса с «Рено» фактически означает неизбежный переход «Макларена» с двигателей «Хонды» на «Рено», о котором много пишут в последнее время. «Рено» нужен был стимул для того, чтобы освободить «Торо Россо» от обязательств на 2018 год и тем самым освободить место клиента для «Макларена».