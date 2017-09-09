Хорнер: вряд ли кто-то догонит «Мерседес» и «Феррари» до 2021 года

Глава «Ред Булл» Кристиан Хорнер считает, что моторы «Мерседеса» и «Феррари» останутся сильнейшими в Формуле-1 до смены регламента в 2021 году.

«Эти два производителя идут таким мощным маршем, получают такие инвестиции! Трудно представить, что другие сумеют их догнать в период между настоящим моментом и 2021 годом.

Мы никогда не примем то, что будем небоеспособны. Мы продолжим работать, будем пытаться развивать болид, чтобы за счёт шасси отыграть любой дефицит лошадиных сил, который у нас будет», — цитирует Хорнера Sky Sports.