Источник: «Торо Россо» и «Хонда» подписали контракт 8 сентября

В пятницу, 8 сентября, «Торо Россо» и «Хонда» заключили контракт на поставку моторов начиная с 2018 года. Сделка была одобрена «Маклареном», уверяет Motorsport-Total.

Уход «Хонды» к «Торо Россо» позволит «Макларену» подписать контракт на поставку двигателей с «Рено». Ожидается, что бумаги будут оформлены в грядущий понедельник, 11 сентября. Сделка точно будет заключена до отъезда руководства команды на Гран-при Сингапура. Объявят о подписании контракта в ходе гоночного уик-энда в Сингапуре.

В рамках сделки пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший перейдёт в «Рено». Переход состоится в конце сезона либо на Гран-при Малайзии. Место в «Торо Россо» в 2018 году, скорее всего, получит японец Нобухару Мацусита.