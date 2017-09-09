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Виньялес: нашёл, как исправить стиль пилотажа

9 сентября 2017, суббота. 23:45 Авто

Победитель квалификации этапа MotoGP в Сан-Марино Маверик Виньялес рассказал о возможностях дальнейшего повышения скорости.

«Знал, если буду ехать хорошо, могу попытаться завоевать поул так же, как в Сильверстоуне. Там я ехал в своём стиле и был агрессивен, сегодня же ехал чисто и был осторожен, нажимая на газ. Мы нашли, что можно исправить, особенно в плане стиля пилотажа, и это очень важно. Байк с каждой гонкой становится лучше, и я рад, что нам всё ещё есть куда прибавить», — цитирует Виньялеса Autosport.

Источник: Autosport Сообщить об ошибке
Теги
Маверик Виньялес MotoGP
Новости. Авто
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