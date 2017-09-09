Виньялес: нашёл, как исправить стиль пилотажа

Победитель квалификации этапа MotoGP в Сан-Марино Маверик Виньялес рассказал о возможностях дальнейшего повышения скорости.

«Знал, если буду ехать хорошо, могу попытаться завоевать поул так же, как в Сильверстоуне. Там я ехал в своём стиле и был агрессивен, сегодня же ехал чисто и был осторожен, нажимая на газ. Мы нашли, что можно исправить, особенно в плане стиля пилотажа, и это очень важно. Байк с каждой гонкой становится лучше, и я рад, что нам всё ещё есть куда прибавить», — цитирует Виньялеса Autosport.