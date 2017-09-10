Вильнёв: «Уильямс» единственная команда, которая не прогрессирует

Чемпион Формулы-1 1997 года Жак Вильнёв подверг критике команду «Уильямс». По мнению канадца, это единственная команда, которая не показывает прогресс по ходу сезона.

«Я всегда говорю то, что я думаю и вижу. Зачастую спустя год-два остальные повторяют мои тезисы, признавая мою правоту. И я не собираюсь меняться. Я всё ещё думаю, что Стролл пилот не самого хорошего уровня. Всё, что мы видим, так это то, что „Уильямс“ по ходу сезона становится всё медленнее. Это единственная команда, которая не прогрессирует.

Посмотрите на «Феррари», у них есть два пилота, которые отлично работают. Их поддерживает команда и именно так нужно двигаться в нашем спорте. Когда же ты думаешь о деньгах, как это случилось с «Уильямсом», всё усложняется. Да, это даёт определённый бюджет, который можно выделить на развитие болида, но пока в «Уильямсе» тратят всю свою энергию на Стролла",- цитирует слова канадца F1nal-lap.