Маркес вышел в лидеры зачёта MotoGP, Росси — четвёртый

Пилот «Хонды» Марк Маркес возглавил чемпионат MotoGP после победы на Гран-при Сан-Марино. Победа позволила испанцу сравняться с Андреа Довициозо по набранным очкам, а по дополнительным показателям преимущество у гонщика «Хонды».

Семикратный чемпион серии Валентино Росси остался на четвёртом месте, несмотря на пропущенный этап.

MotoGP. Личный зачёт

1. Марк Маркес («Хонда») — 199 очков

2. Андреа Довициозо («Дукати») — 199

3. Маверик Виньялес («Ямаха») — 183

4. Валентино Росси («Ямаха») — 157

5. Дани Педроса («Хонда») — 150

6. Жоанн Зарко («Тек 3 Ямаха») — 110

7. Данило Петруччи («Прамак Дукати») — 95

8. Кэл Кратчлоу («LCR Хонда») — 92

9. Хорхе Лоренсо («Дукати») — 90

10. Йонас Фольгер («Тек 3 Ямаха») — 84.