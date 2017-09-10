Маркес вышел в лидеры зачёта MotoGP, Росси — четвёртый

Пилот «Хонды» Марк Маркес возглавил чемпионат MotoGP после победы на Гран-при Сан-Марино. Победа позволила испанцу сравняться с Андреа Довициозо по набранным очкам, а по дополнительным показателям преимущество у гонщика «Хонды».
Семикратный чемпион серии Валентино Росси остался на четвёртом месте, несмотря на пропущенный этап.
MotoGP. Личный зачёт
1. Марк Маркес («Хонда») — 199 очков
2. Андреа Довициозо («Дукати») — 199
3. Маверик Виньялес («Ямаха») — 183
4. Валентино Росси («Ямаха») — 157
5. Дани Педроса («Хонда») — 150
6. Жоанн Зарко («Тек 3 Ямаха») — 110
7. Данило Петруччи («Прамак Дукати») — 95
8. Кэл Кратчлоу («LCR Хонда») — 92
9. Хорхе Лоренсо («Дукати») — 90
10. Йонас Фольгер («Тек 3 Ямаха») — 84.