Норрис выиграл третью гонку Формулы-3 на «Нюрбургринге», Мазепин — 10-й

Участник молодёжной программы «Макларена» Ландо Норрис выиграл третью гонку европейской Формулы-3 на трассе «Нюрбургринг». Вторым финишировал Джейк Хьюз. Третьим стал Ральф Эрон.
Россиянин Никита Мазепин стал на финише десятым. Мик Шумахер занял 12-е место.
Формула-3. «Нюрбургринг». Третья гонка
1. Ландо Норрис (Carlin)
2. Джейк Хьюз (HitechGP) +00.794
3. Ральф Эрон (HitechGP) +02.197
4. Каллум Айлотт (Prema Powerteam) +05.225
5. Джехан Дарувала (Carlin) +08.658
6. Харрисон Ньюи (Van Amersfoort Racing) +19.698
7. Максимиллиан Гюнтер (Prema Powerteam) +20.361
8. Джоэль Эрикссон (Motopark) +20.851
9. Макс Дефурни (Van Amersfoort Racing) +24.961
10. Никита Мазепин (HitechGP) +26.123
...
12. Мик Шумахер (Prema Powerteam) +38.289.