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Маркес: хотел остаться вторым, но потом передумал

10 сентября 2017, воскресенье. 21:33 Авто

Победитель Гран-при Сан-Марино MotoGP Марк Маркес подвёл итоги гонки. По её итогам он вышел на первое место в чемпионате.

«Гонка была восхитительный. Вы не сможете представить напряжение и уровень концентрации. Её так сложно сохранять, ведь гонка такая длинная.

Ощущения менялись по ходу гонки. Сначала у меня были проблемы, потом всё было в порядке, а ближе к финишу стало лучше.

Потом я начал думать о чемпионате и решил, что второго места достаточно. Но затем подумал: «Есть шанс выиграть и надо постараться. Кто знает, вдруг в конце сезона мне не хватит именно этих пяти очков», — приводит слова Маркеса сайт MotoGP.

Источник: MotoGP Сообщить об ошибке
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Марк Маркес MotoGP
Новости. Авто
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