Лоренсо: из-за смены направления резко потерял контроль над мотоциклом

Трёхкратный чемпион MotoGP Хорхе Лоренсо прокомментировал Гран-при Сан-Марино, на котором он упал, когда шёл на первом месте.

«На „Дукати“ система сложнее, чем на „Ямахе“. Пока она не очень естественная, потому, что я не привык слишком сильно менять её по ходу уик-энда. Я ещё не полностью адаптировался и много думаю о разных вариантах. Из-за этого я теряю концентрацию и потому не могу пилотировать.

Я быстро менял направление и не использовал тормоза. Этого хватило, чтобы я упал. Не ожидал, что такая смена направления приведёт к такой резкой потере контроля над задней частью байка. Но так и было. Очень жаль, сегодня у нас был первый большой шанс выиграть гонку с «Дукати» и мы его упустили", — цитирует Лоренсо Autosport.