Хаас: в предоставлении места протеже «Феррари» нет смысла с точки зрения бизнеса

Руководитель «Хааса» Джин Хаас не видит смысла в предоставлении места в своей команде молодому гонщику академии «Феррари» или рента-драйверу.



«Я не думаю, что мы исключаем такой вариант, однако с точки зрения бизнес-модели это не имеет особого смысла. Не секрет, что для того, чтобы выставить болид на трассу, нужно потратить порядка $ 60 млн. И если кто-то даст вам своего пилота, речь не только о «Феррари», то заплатит вам пять или шесть миллионов. Так что дефицит составит $ 55 млн. Поэтому на самом деле нет смысла в том, чтобы брать пилота партнёра или рента-драйвера. Мы всегда считали своей целью набирать очки, и именно так мы развиваемся и зарабатываем деньги.



Итак, наша бизнес-модель такова. Я думаю, что в «Феррари» уважают это. Если бы была какая-то взаимная выгода, мы, наверное, были бы более открыты для этого», — цитирует Хааса NBC Sports.