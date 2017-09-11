Честер: внедрение «гало» — это большой вызов

Технический директор «Рено» Ник Честер признался, что решение ФИА внедрить систему защиты кокпита «гало» в 2018 году привело к принудительным изменениям конструкции шасси, которые он считает «большим вызовом».



«Мы должны установить «гало» на болид в следующем году. И это большой вызов. Это будет очень важно, так как это изменит конструкцию шасси. Есть другие новинки на подходе, мы всё ещё изучаем этот автомобиль, чтобы перенести свои знания в следующую машину», — приводит слова технического директора «Рено» Crash.