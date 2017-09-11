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Карлос Сайнс может перейти в «Рено» уже на Гран-при Малайзии

11 сентября 2017, понедельник. 12:43 Авто

По информации немецкого издания Auto Motor und Sport, Карлос Сайнс-младший может начать гоняться за «Рено» уже на Гран-при Малайзии. Ранее появилась информация о том, что «Рено» согласился освободить «Торо Россо» от контракта на поставку моторов с 2018 года, однако желает получить в качестве компенсации Сайнса. Ожидается, что «Торо Россо» при этом перейдёт со следующего года на моторы «Хонды».

Для «Ред Булл» это будет хорошей возможностью проверить пилота своей молодёжной программы Пьера Гасли в напарниках у Даниила Квята. При этом отмечается, что протеже «Хонды» Нобухару Мацусита в 2018 году не получит место в «Торо Россо», поскольку у японского производителя нет возможности продвинуть своего пилота в итальянскую команду.

Источник: Auto Motor und Sport Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Торо Россо Хонда Ф-1 Даниил Квят Карлос Сайнс-младший контракты гонщиков Формулы-1
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