Карлос Сайнс не подтвердил слухи о переходе в «Рено» на Гран-при Малайзии

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший не стал подтверждать информацию о том, что его переход в «Рено» состоится уже на Гран-при Малайзии.



«Ред Булл» делает всё для развития моей карьеры, поэтому, независимо от того, что они решат, я приму это. Мне это сложно, потому что то, что я скажу, может понравиться одним и не понравиться другим. Так что я предпочитаю ничего не говорить. Всё, что я знаю, — так это то, что в «Торо Россо» много людей, которые, как мне хочется думать, сделали меня тем пилотом, каким я являюсь», — цитирует Сайнса EFE.