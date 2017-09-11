Лауда: «Феррари» будет фаворитом в Сингапуре

Неисполнительный председатель совета директоров «Мерседеса» Ники Лауда ожидает, что «Феррари» будет очень сильна в Сингапуре.



«Мы выиграли в Монце, и это очень расстроило «Феррари». Но в Сингапуре Феттель, возможно, снова изменит ситуацию. Много раз «Феррари» была быстрее «Мерседеса». В Спа Феттель был очень близок к нам. Ладно, в Монце он был не так близок, но, на мой взгляд, это было вызвано их ошибками с настройками болидов.



В Сингапуре «Феррари» будет фаворитом, но, с другой стороны, трудно сказать, кто победит. Надеюсь, это будет Хэмилтон», — цитирует Лауду Corriere dello Sport.