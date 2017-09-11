Вандорн: при сопутствии удачи «Макларен» может хорошо выступить в Сингапуре

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн подчеркнул, что «Макларену» по силам показать неплохой результат на предстоящей гонке в Сингапуре. Бельгиец подчеркнул, что он полностью готов к этапу, который пройдёт на городской трассе Марина-Бэй с 15 по 17 сентября.



«Я никогда не гонялся в Сингапуре, но последние пару лет я присутствовал в боксах команды во время уик-энда на этой трассе. Жить по европейскому времени и при этом ложиться спать в 6 часов утра — несколько сюрреалистично, но именно это и делает Гран-при Сингапура особенным. Мне нравится Сингапур, нравится город, и я с нетерпением жду возможность посетить его в этом году.



Из всех этапов, на которых я не выступал ранее, особенно я жду именно эту гонку. Это особенный Гран-при, сама атмосфера на этой трассе уникальна — пилотировать под светом прожекторов в самом центре города — это даже звучит здорово. Гонка в Сингапуре — одна из самых продолжительных в календаре сезона, поэтому из-за высокой температуры и уровня влажности потребуется большой запас сил и хорошая выносливость, но я думаю, что я полностью готов к этому этапу.



У нашей команды в этом сезоне была пара хороших этапов, но меня вдохновляет каждый уик-энд. Думаю, положительные моменты для „Макларена“ можно выделить в каждом этапе нынешнего чемпионата, даже если мы не смогли заработать очки или добраться до финиша. Я уверен, что при должном стечении обстоятельств мы сможем продемонстрировать наши сильные стороны на этапе в Сингапуре и хорошо завершить наше выступление в Сингапуре в воскресенье», — цитирует Вандорна пресс-служба «Макларена».