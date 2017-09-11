Алонсо: в Сингапуре у «Макларена» больше шансов на успешное выступление

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо дал комментарий к предстоящему Гран-при Сингапура.



«Мы знали, что гонки в Спа и Монце будут для нас тяжёлыми, но три схода из четырёх возможных были по-прежнему разочаровывающими. Тем не менее мы показали лучшую скорость, чем рассчитывали, и даже могли конвертировать её в очки.



Мы оставили позади европейскую часть сезона и теперь сфокусируемся на гонках вдали от Европы, сингализирующих о приближении конца сезона. Сингапур — отличное место для старта заключительной части сезона, так как она лучше подходит для нашего болида, чем другие. Это даёт нам реальный шанс добиться более позитивного результата.



Сингапур немного похож на Монако Востока. Это гламурная уличная трасса в центре города с невероятной атмосферой. Это жёсткая гонка — жаркая и влажная и требовательная к машинам и пилотам. Это действительно весело, несмотря на то что трасса ухабистая, узкая и сложная. Здесь нужен автомобиль с хорошим сцеплением с трассой и высокой прижимной силой для прохождения более медленных поворотов. У нас определённо больше шансов, мы просто должны гарантировать надёжность», — цитирует Алонсо пресс-служба «Макларена».