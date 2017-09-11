175 лет назад 2016
  • Главные новости
  • Популярные
События вчера Сейчас Сегодня Завтра

Алонсо: в Сингапуре у «Макларена» больше шансов на успешное выступление

11 сентября 2017, понедельник. 16:50 Авто

Пилот «Макларена» Фернандо Алонсо дал комментарий к предстоящему Гран-при Сингапура.

«Мы знали, что гонки в Спа и Монце будут для нас тяжёлыми, но три схода из четырёх возможных были по-прежнему разочаровывающими. Тем не менее мы показали лучшую скорость, чем рассчитывали, и даже могли конвертировать её в очки.

Мы оставили позади европейскую часть сезона и теперь сфокусируемся на гонках вдали от Европы, сингализирующих о приближении конца сезона. Сингапур — отличное место для старта заключительной части сезона, так как она лучше подходит для нашего болида, чем другие. Это даёт нам реальный шанс добиться более позитивного результата.

Сингапур немного похож на Монако Востока. Это гламурная уличная трасса в центре города с невероятной атмосферой. Это жёсткая гонка — жаркая и влажная и требовательная к машинам и пилотам. Это действительно весело, несмотря на то что трасса ухабистая, узкая и сложная. Здесь нужен автомобиль с хорошим сцеплением с трассой и высокой прижимной силой для прохождения более медленных поворотов. У нас определённо больше шансов, мы просто должны гарантировать надёжность», — цитирует Алонсо пресс-служба «Макларена».

Источник: «Чемпионат» Сообщить об ошибке
Теги
Макларен Фернандо Алонсо Формула-1 Гран-при Сингапура
Новости. Авто
11 сентября 2017, понедельник
17:21 Гасли: ничего не говорил про Малайзию, мои слова исказили
16:50 Алонсо: в Сингапуре у «Макларена» больше шансов на успешное выступление
16:20 Клэр Уильямс: жаль, что отец больше не может приезжать на трассы
16:09 Вандорн: при сопутствии удачи «Макларен» может хорошо выступить в Сингапуре
15:01 Монтойя установил новый мировой рекорд по разгону с места на Bugatti Chiron
14:35 Алёшин попробовал свои силы в дрэг-рейсинге
14:30 Лауда: «Феррари» будет фаворитом в Сингапуре
13:49 Роберт Кубица был нестабилен на длинных сериях кругов на тестах
13:37 Карлос Сайнс не подтвердил слухи о переходе в «Рено» на Гран-при Малайзии
12:53 Команды Формулы-1 ещё ждут фундаментальной информации по «гало»
12:43 Карлос Сайнс может перейти в «Рено» уже на Гран-при Малайзии
12:06 Сарразен сменит Дэвидсона на этапе WEC в Остине
11:05 Честер: внедрение «гало» — это большой вызов
09:58 Хаас: в предоставлении места протеже «Феррари» нет смысла с точки зрения бизнеса
00:58 Сайнс не перейдёт в «Рено» в ближайшее время
10 сентября 2017, воскресенье
23:12 Лоренсо: из-за смены направления резко потерял контроль над мотоциклом
22:11 Довициозо: важнее всего было набрать хоть сколько-то очков
21:33 Маркес: хотел остаться вторым, но потом передумал
20:48 «Уильямс» не будет торопиться с продлением контракта с Массой
19:45 Фёдоров выиграл этап RDS в Рязани, Г.Чивчян — чемпион сезона-2017
19:32 Гасли: хочу выступать за «Торо Россо» уже в Малайзии
18:35 Норрис выиграл третью гонку Формулы-3 на «Нюрбургринге», Мазепин — 10-й
17:51 Маркес вышел в лидеры зачёта MotoGP, Росси — четвёртый
17:18 Уикенс выиграл вторую гонку DTM на «Нюрбургринге»
16:40 Р. Браун считает, что пилоты Формулы-2 должны выступать на пятничных заездах Ф-1
15:58 Маркес выиграл гонку MotoGP Гран-при Сан-Марино
14:40 Вильнёв: «Уильямс» — единственная команда, которая не прогрессирует
13:56 Виттман выиграл квалификацию второй гонки DTM на «Нюрбургринге»
12:59 Хьюз — победитель второй гонки Формулы-3 на «Нюрбургринге», Мазепин — 11-й
11:59 «Заубер» планирует увеличить штат сотрудников
10:48 В «Ямахе» назвали пилотов, которые могут заменить Росси на Гран-при Арагона
09:58 Гасли одержал вторую победу подряд в Супер Формуле
9 сентября 2017, суббота
23:45 Виньялес: нашёл, как исправить стиль пилотажа
22:07 Источник: «Торо Россо» и «Хонда» подписали контракт 8 сентября
21:36 Хорнер: вряд ли кто-то догонит «Мерседес» и «Феррари» до 2021 года
20:20 Организаторы Гран-при Франции ожидают 65-70 тыс. болельщиков в 2018 году
19:30 Сайнс согласовал контракт с «Рено»
19:05 Ауэр: очень рад, что вплотную приблизился к Экстрёму
18:48 Магнуссен: в Сингапуре цена ошибки ещё выше, чем обычно
18:03 Штайнер: ночная уличная гонка — это здорово
17:45 Грожан: в Сингапуре «Хаас» должен проявить себя лучше, чем на скоростных трассах
17:12 Ауэр — победитель первой гонки DTM на трассе «Нюрбургринг»
16:26 Сайнс: не против провести четвёртый год в «Торо Россо»
16:06 Виньялес выиграл квалификацию MotoGP Гран-при Сан-Марино
14:22 Головня выиграл квалификацию финала RDS-2017
Все новости RSS
Партнерский контент