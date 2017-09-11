Гасли: ничего не говорил про Малайзию, мои слова исказили

Участник молодёжной программы «Ред Булл» Пьер Гасли опроверг слова о том, что намерен выступить за «Торо Россо» уже на Гран-при Малайзии. По словам француза, его слова переврали журналисты.

«Я только сказал, что надеюсь начать выступать за „Торо Россо“ в скором времени. Я ничего не говорил про Малайзию. Мои слова просто исказили», — приводит слова Гасли F1 Fanatic.

По слухам, Гасли может получить место в «Торо Россо» до конца сезона, если Карлос Сайнс-младший перейдёт в «Рено», где заменит Джолиона Палмера.