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Сайнс-младший уже прошёл подгонку сиденья в «Рено»

11 сентября 2017, понедельник. 18:56 Авто

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший уже прошёл подгонку кресла в болиде «Рено». Испанец ездил для этого на базу «Рено» в Энстоуне на прошлой неделе, уверяет Auto Bild.

Сайнс готовится стать частью сделки между четырьмя командами и перебраться в «Рено». По слухам, переход состоится до конца сезона. Возможно, испанец пересядет за руль «Рено» уже на Гран-при Малайзии. Однако, по другой информации, переход может не состояться до окончания сезона.

В «Рено» Сайнс-младший должен заменить Джолиона Палмера.

Источник: Auto Bild Сообщить об ошибке
Теги
Рено Спорт Ф-1 Карлос Сайнс-младший
Новости. Авто
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