Сайнс-младший: торговые центры в Сингапуре? Я противник шопинга

Пилот «Торо Россо» Карлос Сайнс-младший заверил, что его не привлекает шопинг в Сингапуре в преддверии Гран-при.



«Гран-при Сингапура самая сложная гонка в календаре чемпионата мира. Пилот в ходе уик-энда испытывает серьёзные физические нагрузки из-за высокой температуры, которая достигает 50-60 градусов в кокпите и повышенной влажности. Трасса очень требовательная, по ходу круга нет возможности отдохнуть, стены находятся очень близко, так что нужно сохранять стопроцентную концентрацию по ходу всего круга.



Проблем с акклиматизацией никаких — мы продолжаем жить по европейскому времени, пусть и немного странно просыпаться в два часа дня по местному времени, а покидать автодром в три часа ночи. Торговые центры? Да, их много в Сингапуре, но мне не особо нравится ходить по магазинам. Я противник шопинга. Если у меня есть свободное время, то я предпочитаю его проводить иным способом — позаниматься спортом или вкусно поесть», — цитирует Сайнса пресс-служба «Торо Россо».