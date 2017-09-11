Вольф: трасса в Сингапуре лучше подойдёт «Ред Булл» и «Феррари»

Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф в преддверии Гран-при Сингапура заявил, что трасса «Марина-Бэй» лучше подходит основным соперникам немецкой команды — «Ред Булл» и «Феррари».



«Безусловно, наши сильные и слабые стороны были тем, что делало нашу команду сильнее в последние несколько сезонов. Мы стремились стать лучше во всех областях, в которых мы были слабы, делали всё возможное, чтобы понять причины не только хороших, но и плохих наших выступлений. В 2015 году в Сингапуре нас постигло разочарование, но в 2016-м мы вернулись сюда с победой. Сейчас же мы отправляемся сюда с пониманием, что перед нами стоит серьёзная задача.



До сих пор в этом сезоне всё зависело от трассы — какие-то подходили лучше нам, какие-то — «Феррари». На первый взгляд кажется, что «Марина-Бэй» лучше подойдёт «Ред Булл» и «Феррари». Да, извилистые трассы им подходят лучше, но мы многому научились после сложных гонок в Монако и Венгрии, и теперь мы прекрасно понимаем, что нам нужно сделать, чтобы максимально использовать особенности нашего шасси на подобных автодромах.



Гран-при Сингапура — очень сложный этап, требовательный как для пилотов, так и для техники. Во время гонки практически наверняка стоит ждать появления автомобиля безопасности, что даёт пространство при выборе возможной стратегии. Каждый винтик в механизме команды должен быть готов на сто процентов, и наша главная задача — собрать все части пазла воедино в ходе этого уик-энда», — приводит слова Вольфа пресс-служба «Мерседеса».