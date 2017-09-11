В «Заубере» анонсировали партнёрство с компанией Flex-Box на Гран-при Сингапура

Руководство команды Формулы-1 «Заубер» анонсировало партнёрство с компанией Flex-Box, которое будет предусмотрено лишь на Гран-при Сингапура. Логотип компании появится на монококах и носовых обтекателях болидов команды, сообщает официальный сайт швейцарской команды.

Компания Flex-Box — один из ведущих производителей контейнеров для перевозки грузов. Главный её офис расположен в Гонконге.

«Мы рады анонсировать наше партнёрство с Flex-Box. Одной из важнейших деталей на протяжении чемпионата, который включает в себя двадцать Гран-при по всему миру, является логистика. Подписав соглашение с „Заубером“, компания сделала идеальный выбор для повышения роста популярности своего бренда, особенно на азиатском рынке. Мы с нетерпением ждём нашей совместной работы на Гран-при Сингапура», — заявил глава «Заубера» Фредерик Вассёр.