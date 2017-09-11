Булье: гонка в Сингапуре — один из лучших шансов «Макларена»

Гоночный директор «Макларена» Эрик Булье поделился ожиданиями от предстоящего Гран-при Сингапура, дав понять, что в предстоящий уик-энд в команде всерьёз рассчитывают на очки.

«Каждый год вся команда с нетерпением ждёт гонки в Сингапуре. Это главное украшение среди всех азиатских этапов. Комбинация сложных погодных условий, необычного графика работы и конфигурации трассы превращают этот уик-энд в нечто уникальное.

Мы хотим оставить в прошлом два предыдущих этапа и сосредоточиться на нашем будущем. Гонка в Сингапуре, с учётом особенностей нашего болида, — один из лучших шансов «Макларена». Мы тяжело работаем, чтобы избежать возможных штрафов. Надеюсь, что сход Стоффеля в Монце не приведёт к использованию новых компонентов для силовой установки, хотя это ещё не подтверждёно официально», — цитирует Булье пресс-служба «Макларена».