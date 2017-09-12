Хаас: главная проблема команды — собственные ошибки

Джин Хаас, владелец команды Формулы-1 «Хаас», заявил, что не совсем доволен тем количеством набранных очков, которое набрали пилотов в этом году. По мнению американца, «Хаас» потерял около 15 очков в сезоне из-за собственных ошибок.

«Я не совсем доволен тем количеством очков, которое сейчас у нас есть, так как возвращаясь в прошлое, в каждой гонке сезона мы могли быть на одну-две позиции выше. Я немного нервничаю, так как наша наибольшая проблема — собственные ошибки и мы должны свести их к минимуму.

Иногда, у нас отказывали некоторые системы, в связи с чем мы потеряли 15 очков. Между тем, если бы не ошибки в стратегии и проблемы с надёжностью, мы бы могли быть на шестом месте и отставать от «Уильямса» всего на 5 очков.

Что касается наших пилотов, мне кажется, что у нас способные гонщики. Думаю, что в гонках они намного сильнее, чем во время свободных практик или квалификаций", — цитирует Хааса Crash.