Алёшин: BR1 — самая важная программа SMP Racing, в конце сентября жду тестов

Пилот программы развития автоспорта SMP Racing Михаил Алёшин прокомментировал первый опыт работы с дрэгстером Дмитрия Саморукова — промодом Dodge Viper, отметив, что был бы рад когда-нибудь серьёзно заняться дрэг-рейсингом. Россиянин выступил в промозаездах в рамках финального этапа чемпионата России по дрэг-рейсингу, который прошёл на трассе «Крепость Грозная» в минувшие выходные.



«Я довольно агрессивный гонщик, но за рулём промода старался ничего не сломать, в том числе и себе. Ощущения невероятные, всё дрожит, гремит — изнутри это особенно чувствуется. Я ещё никогда не заводил машину, у которой четыре тысячи лошадиных сил. И от самого заезда ощущения очень мощные. Я нажал только четверть газа, а машина всё буксовала и буксовала. Я бы с удовольствием попробовал проехать на этой машине по полной программе, было бы интересно посмотреть, что из этого выйдет.

Конечно, у дрэг-рейсинга своя специфика. Всё-таки, когда машина едет со скоростью 360 км/ч в конце 400 метров, становится ясно, что здесь без подготовки нельзя. Было бы очень интересно попробовать, но пока самое главное для нас — это проект BR1, прототип класса LMP1, который в следующем году поедет в чемпионате мира по гонкам на выносливость. Скоро будем выводить нашего монстра на трассу, думаю, уже в конце сентября в Италии будут первые тесты», — передаёт слова Алёшина корреспондент „Чемпионата“ Дмитрий Захарченко.