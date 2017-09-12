Окон: необычный график Гран-при Сингапура для меня не является проблемой

Пилот «Форс Индия» Эстебан Окон дал комментарий к предстоящему Гран-при Сингапура.



«В Сингапуре есть что-то особенное. Здесь вы гоняетесь при свете фонарей, и атмосфера уникальна. Гонка кажется действительно гламурной, фанаты и гости города участвуют в вечеринках ночи напролёт по ходу этапа. С другой стороны, это очень тяжёлая гонка с физической точки зрения. В Сингапуре жарко и высокая влажность, и при работе на трассе гонщики теряют много жидкости.



Это одно из тех мест, где для вас всё должно быть идеально в машине, потому что у вас будут большие проблемы, если вы не будете себя чувствовать комфортно в кокпите или будет что-то не так с сиденьем. К таким этапам стараешься подготовиться как можно лучше: вы тренируетесь в жарких местах и стараетесь максимизировать выносливость своего тела.



Странный график меня не беспокоит. Мне нравится, что мы придерживаемся европейского времени: мы просыпаемся поздно, дни становятся короче, а мы можем спать долго. Это мой любимый график уик-энда. Я человек, который много спит. В Сингапуре я могу спать до 12 часов», — цитирует Окона пресс-служба «Форс Индия».